على بعد 240 كم.. انفجار بيروت الهائل يصل إلى قبرص

ذكرت وسائل إعلامية أن انفجار مرفأ بيروت قد وصل إلى جزيرة قبرص، الواقعة على بعد 240 كم عن لبنان، مما يؤكد ضخامة الانفجار.

وأفادت تقارير إعلامية بأن سكان قبرص سمعوا دوي الانفجار الذي وقع في بيروت أمس الثلاثاء، وشعروا به.

وقال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، في تغريدة عبر تويتر: "تلقينا عدداً من التقارير القادمة من قبرص والتي بدت مرتبطة بالانفجار، حول سماع ضجيج أو أصوات صادرة عن اهتزاز النوافذ".

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وقالت وسائل إعلام محلية في قبرص إن الانفجار "كان مسموعاً وأثار قلقاً لدى السكان".

ونشر العديد من سكان الجزيرة تغريدات على "تويتر"، قالوا فيها إنهم شعروا بالانفجار.

وكان وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، قد أعلن عن ارتفاع ضحايا الانفجار إلى 73 قتيلاً وأكثر من 3 آلاف جريح.