«قنبلة من نوع ما».. ترامب يعلّق على انفجار بيروت ويرجح فرضية الهجوم.. ويكشف عن رأي الخبراء العسكريين

علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت في لبنان.

وأعرب ترامب، في تصريحات خلال لقاء مع الصحفيين بالبيت الأبيض ونقلتها وكالة "رويترز"، أمس الثلاثاء، عن مواساته للبنان بعد سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

ووصف الرئيس الأمريكي الانفجار بأنه "هجوم"، وقال خلال لقاء مع الصحفيين في البيت الأبيض "الولايات المتحدة جاهزة لمساعدة لبنان. سنكون هناك للمساعدة. يبدو أنه هجوم رهيب".

ورداً على سؤال عن تصوره للانفجار، قال ترامب إنه اجتمع مع بعض المسئولين العسكريين الذين يعتقدون أن الانفجار ليس ”من نوع الانفجارات التي تنجم عن عملية تصنيع“.

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وأضاف ترامب أنه بحسب هؤلاء العسكريين - الذين لم يذكرهم بالاسم - فإن الانفجار ربما كان هجوماً و“قنبلة من نوع ما“.

من ناحية أخرى، قالت السفارة الأمريكية في بيروت إن هناك تقارير تتحدث عن "انبعاث غازات سامة من جراء الانفجار"، وأنه يجب على سكان المنطقة البقاء في بيوتهم وارتداء الكمامات.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد أعلن أن 2750 طناً من نترات الأمونيوم كانت مخزنة في الميناء ”دون إجراءات سلامة“ وقال إن الأمر غير مقبول.

وصرح وزير الداخلية اللبناني بأن المعلومات الأولية تشير إلى أن مواد شديدة الانفجار صودرت قبل سنوات وكانت مخزنة في المرفأ انفجرت.