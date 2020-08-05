أولى جلسات محاكمة المتهمة بتعذيب طفلين في كفرالشيخ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

تبدأ محكمة جنايات كفرالشيخ (الدائرة الأولى)، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة ربة منزل متهمة بتعذيب طفلة تبلغ من العمر 4 أعوام، وشقيقها (عامين)، ما أدى إلى إصابتهما بإصابات مختلفة، في قرية المثلث التابعة لمركز الرياض.

تشكل الدائرة الأولى التي تحاكم ربة المنزل المتهمة من المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد الشرنوبي، ويوسف عدلي، وسكرتارية محمد رضا.

تعود التفاصيل إلى منتصف ديسمبر 2019، عندما تلقت الأجهزة الأمنية في كفر الشيخ، إشارة من شرطة النجدة باستغاثة أهالي بقرية المثلث، دائرة المركز، بتعرض طفلة لا يتعدى عمرها 4 سنوات، وشقيقها عبد الله، الذي يصغرها بحوالي عامين على يد زوجة الجد، تقيم بالقرية.

انتقل الرائد جمال عبد الناصر، رئيس مباحث مركز شرطة الرياض الأسبق، وقوة من مركز الشرطة، إلى موقع البلاغ قرية المثلث، وتبين أن الطفلة تدعى شروق السيد خضر، 4 سنوات، وتقيم مع المدعوة "جيهان أ"، زوجة الجد من ناحية أم الطفلة، وبها آثار تعذيب، وفي حالة سيئة تستدعي التدخل العلاجي.

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جرى نقل الطفلة إلى مستشفى الرياض المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

وبتوقيع الكشف الطبي المبدئي تبين أن الطفلة بها آثار حروق بالجسد، ووفق ذلك ولخطورة حالتها جرى تحويلها إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وتبينت من التقرير الطبي للطفلة، إصابتها بكسر بالذراع الأيمن، وكسر بالقدم اليسرى، وأثار حروق بمنطقة العضو التناسلي لها، وآثار حروق في أنحاء متفرقة بالجسد.

أسفرت تحريات الرائد جمال عبد الناصر، رئيس مباحث مركز شرطة الرياض، عن إقامة الطفلة مع السيدة المشكو في حقها، لوجود صلة قرابة من أمها، نظرًا لقضاء الأم مدة عقوبة بالسجن، لاتهامها في إحدى القضايا الجنائية، كما أنها اعتادت ضرب وتعذيب الطفلة وشقيقها.

ألقي القبض على السيدة التي تقيم معها الطفلة، واقتيادها إلى مركز شرطة الرياض، وبمواجهتها بما جرى رصده في تحريات المباحث حول تعذيب الطفلة، أقرت بارتكابها واقعة التعذيب، وأنها أقبلت على فعل ذلك بغرض تأديبها بسبب بكائها المستمر.

حُرر بذلك المحضر رقم 5722 لسنة 2019، إداري مركز شرطة الرياض.​