ارتفاع عدد ضحايا انفجار بيروت إلى 78 قتيلا ونحو 4000 مصاب

قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن لرويترز إن عدد القتلى جراء الانفجار الهائل الذي وقع في العاصمة بيروت اليوم الثلاثاء ارتفع إلى

78، مضيفا أن قرابة أربعة آلاف أصيبوا بجروح.

وقال الوزير لرويترز إنه لا يزال هناك العديد

من المفقودين وإن الناس يسألون إدارة الطوارئ عن أحبائهم لكن عمليات البحث أثناء الليل صعبة نظرا لانقطاع الكهرباء.

وأضاف أن البلاد تواجه كارثة حقيقية وأن الحكومة بحاجة للوقت لتقييم حجم الأضرار.