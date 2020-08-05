العراق.. الدفاعات الجوية للسفارة الأمريكية ببغداد تتصدى لصاروخ كاتيوشا

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

تصدت الدفاعات الجوية في السفارة الأمريكية ببغداد، مساء الثلاثاء، لصاروخ يرجح أنه من نوع كاتيوشا.

وقالت مصادر إن منظومة الدفاع الصاروخية “سي رام” الأمريكية تصدت للهجوم الصاروخي على السفارة الواقعة في المنطقة الخضراء.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش العراقي العثور على سبعة صواريخ كاتيوشا مع منصات موجهة نحو المنطقة الخضراء، وسط بغداد.

ولم تتبنّ أية جهة حتى الآن المسؤولية عن إطلاق الصاروخ.

Advertisements

وتزايدت وتيرة الهجمات ضد الأمريكيين منذ مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس، في غارة أمريكية ببغداد في يناير الماضي.

وتتهم واشنطن كتائب حزب الله العراقي، وفصائل أخرى مقربة من إيران بالوقوف وراء الهجمات.

وتزامنت الضربات الأخيرة مع استئناف الحوار الأميركي العراقي الذي عارضته بعض الفصائل الموالية لإيران.

يذكر أنه منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، شهد العراق أكثر من 30 هجوماً استهدفت مصالح عسكرية ودبلوماسية أمريكية، لكن الهجمات الصاروخية باتت أكثر ندرة في الأشهر الأخيرة.