مصر تسجل 112 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، خروج 1503 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 45569 حالة حتى اليوم.

وأوضح البيان اليومي للوزارة أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 24 حالة جديدة.

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وكانت مصر سجلت 157 إصابة، و23 وفاة، أمس الاثنين.

وتراجعت أرقام كورونا بشدة خلال الأيام الأخيرة وباتت تقترب نزولا من عتبة المائة يوميا، بعدما تجاوزت قبل أسابيع الألف وخمسمائة.

وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم الثلاثاء 94752 حالة، من ضمنهم 45569 حالة تم شفاؤها، و4912 حالة وفاة.