شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الإصابات ... الصين تسجل 27 حالة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وسجلت اللجنة 24 حالة جديدة لم تظهر أعراض المرض على أصحابها، مقارنة مع 21 قبل يوم.
وبلغ العدد الإجمالي للحالات في الصين حتى الرابع من أغسطس آب 84491 بينما لا يزال عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 عند 4634.
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