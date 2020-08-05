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تراجع الإصابات ... الصين تسجل 27 حالة جديدة بكورونا

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قالت لجنة الصحة العامة إن الصين سجلت 27 حالة إصابة جديدة بفيروس في البر الرئيسي يوم الرابع من أغسطس آب مقارنة مع 36 حالة قبلها بيوم.
ووفقا لبيان اللجنة، فإن خمسا من الحالات الجديدة وافدة من الخارج انخفاضا من ست حالات قبل يوم.

وسجلت اللجنة 24 حالة جديدة لم تظهر أعراض المرض على أصحابها، مقارنة مع 21 قبل يوم.

وبلغ العدد الإجمالي للحالات في الصين حتى الرابع من أغسطس آب 84491 بينما لا يزال عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 عند 4634.

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