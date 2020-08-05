هولندا تعلن إصابة 5 من موظفيها بالسفارة في انفجار بيروت

أعلن رئيس وزراء هولندا مارك روته، إصابة 5 أشخاص في سفارة بلاده في بيروت جراء انفجار مرفأ المدينة، الذي خلف أكثر من 70 شهيدا، ونحو 3700 مصاب.



وقالت روته إن بلاده "متضامنة مع الشعب اللبناني".

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وضرب لبنان، الثلاثاء، انفجار ضخم أسفر عن أضرار مادية فادحة فضلا عن أكثر من 70 قتيلا، ونحو 3700 مصاب، بحسب وزير الصحة اللبناني حمد حسن.

وكان حريق كبير شب في مستودع للمفرقعات تلاه انفجار هائل، وسط حالة من الهلع بين السكان، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني، حسان دياب، أن الأربعاء يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار في مرفأ بيروت.