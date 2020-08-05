ناشدت الجميع للتبرع بالدم.. تصوير عمل فني “ينقذ” هيفاء وهبي من انفجار بيروت

كشفت تقارير إعلامية نجاة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من انفجارات مرفأ بيروت، التي هزت العاصمة اللبنانية، مساء أمس الثلاثاء، مبرزة أن التزامها بتصوير مسلسلها الجديد “أسود فاتح” جعلها تتواجد خارج منزلها، الذي تعرض لأضرار جراء الانفجار.

وأكد موقع “مدى بوست” أن الفنانة هيفاء بيخير هي وفريق عمل المسلسل، مبرزا في السياق ذاته أن منزلها تضرر بشكل كبير بعدما سقطت واجهته الزجاجية على عدد من العاملات المنزليات.

وشدد المصدر ذاته على كون هيفاء سارعت إلى نقل العاملات للمستشفى، مؤكدا أنها ناشدت الجميع، من خلال تدوينة على حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، للتبرع بالدم بالنظر إلى العدد الكبير للضحايا.