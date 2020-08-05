حالة الطقس: أجواء صيفية شديدة الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، مع ظهور للسحب المتفرقة في السماء خصوصا في الصباح.
وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا بوجه عام نهارا في معظم المناطق.
وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة خصوصاً في المناطق الجبلية مع تشكل للسحب فوق الجبال، وتكون الرياح ما بين جنوبية غربية إلى شمالية غربية نهارا، وتتحول الى جنوبية في ساعات الليل.
في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة التي تصبح حول معدلاتها السنوية الى أعلى بقليل.
وتسود أجواء صيفية حارة بوجه عام نهارا في معظم المناطق، وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة في الجبال ودافئة في بقية المناطق، وتكون الرياح ما بين جنوبية غربية إلى شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانا.
وفي يوم الجمعة، لا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية الى أعلى بقليل، وتسود أجواء صيفية حارة بوجه عام نهاراً في معظم المناطق، تظهر في السماء كميات من السحب المتفرقة.
وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة في الجبال ودافئة في بقية المناطق، وتكون الرياح ما بين جنوبية غربية إلى شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانا.
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