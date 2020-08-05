شكرا لقرائتكم خبر عن 161 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 161 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في ليبيا، فضلًا عن تسجيل 3 وفيات، و8 حالات شفاء. وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس "كورونا" في ليبيا إلى 4063 حالة، بينها 3345 حالة نشطة، بيما تعافى 625 شخصًا، وتوفي 93 حالة.

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