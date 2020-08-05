شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في أمريكا ترتفع والان نبدء بالتفاصيل
ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الاثنين مقارنة بتقرير اليوم السابق.
ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة
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