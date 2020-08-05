شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في أمريكا ترتفع والان نبدء بالتفاصيل

سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الثلاثاء أربعة ملايين و698818 حالة إصابة بفيروس كورونا، وهي زيادة بواقع 49716 عن الإحصاء السابق وقالت إن عدد الوفيات ارتفع بواقع 733 إلى 155204.

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الاثنين مقارنة بتقرير اليوم السابق.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة