شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل ... 51603 حالات إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية يوم الثلاثاء إن البلاد سجلت 51603 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1154 وفاة بسبب المرض الذي يسببه الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة. وسجلت البرازيل أكثر من 2.8 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 95819، وفقا لبيانات الوزارة، في أسوأ تفش للمرض في العالم بعد الولايات المتحدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرازيل ... 51603 حالات إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.