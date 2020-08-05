محافظ «بيروت» باكيًا ما حصل في الانفجار أشبه بكارثة هيروشيما في اليابان

علق مروان عبود، محافظ بيروت، على الانفجار الضخم الذي حدث في مرفأ بيروت،قائلا: ما حصل في الانفجار أشبه بكارثة هيروشيما في اليابان.

وأضاف "عبود" خلال تصريحات بفضائية "سكاي نيوز عربية"، "بعد الحريق حدث انفجار ضخم، ولا نعرف سبب الانفجار".

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وأوضح ان عناصر الإطفاء مفقودة إلى الآن، ومستمرون في البحث عنهم بعد وقوع الانفجار الضخم.

وأكمل باكيا : ما حدث في بيروت يشبه ما حدث في اليابان هيروشيما، ما رأيته دمار وما نشهده هو نكبة وطنية ومصيبة على لبنان ولا نعرف كيفية الخروج منها, معقبا: لابد أن نكون أقوياء، وما يحدث في لبنان أمر كبير، وأناشد الشعب اللبناني أن يتماسك.