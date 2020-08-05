محافظ «بيروت» باكيًا ما حصل في الانفجار أشبه بكارثة هيروشيما في اليابان

علق مروان عبود، محافظ بيروت، على الانفجار الضخم الذي حدث في مرفأ بيروت،قائلا: ما حصل في الانفجار أشبه بكارثة هيروشيما في اليابان.
وأضاف "عبود" خلال تصريحات بفضائية "سكاي نيوز عربية"، "بعد الحريق حدث انفجار ضخم، ولا نعرف سبب الانفجار".
وأوضح ان عناصر الإطفاء مفقودة إلى الآن، ومستمرون في البحث عنهم بعد وقوع الانفجار الضخم.
وأكمل باكيا : ما حدث في بيروت يشبه ما حدث في اليابان هيروشيما، ما رأيته دمار وما نشهده هو نكبة وطنية ومصيبة على لبنان ولا نعرف كيفية الخروج منها, معقبا: لابد أن نكون أقوياء، وما يحدث في لبنان أمر كبير، وأناشد الشعب اللبناني أن يتماسك.
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