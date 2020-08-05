ترامب: خبراء عسكريّين أبلغوني أنّ انفجار بيروت ناتج عن قنبلة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، أنّ الانفجارين القويّين اللذين هزّا العاصمة اللبنانيّة بيروت يبدو كأنهما "اعتداء رهيب"، موضحا أنّ خبراء عسكريّين أبلغوه بأنّ الأمر يتعلّق بقنبلة.

وقال ترامب خلال مؤتمره اليومي حول فيروس كورونا المستجدّ "قابلتُ جنرالاتنا، ويبدو أنّه لم يكن حادثاً صناعيّاً. يبدو، وفقاً لرؤيتهم ، أنه كان اعتداء، كان قنبلة", ووصف الانفجارين يبدو كأنهما "اعتداء رهيب".

وأكد ترامب تعاطف الولايات المتحدة مع لبنان، معربا عن "استعداد" بلاده لمساعدته. وقال خلال المؤتمر الصحفي : "لدينا علاقة جيدة جدا مع شعب لبنان، وسنكون هنا للمساعدة. يبدو كأنه اعتداء رهيب".