إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين بعد انفجار المرفأ

اُُعلن الرئيس اللبناني ميشال عون عن فرض حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين، بعد انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري، جراء حريق طال العنبر الذي يحتوي على "مواد مفرقعة"، حسبما ذكرت صحيفة "سكاي نيوز عربية".
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون خلال تصريحات تم نشرها بحساب الرئاسة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنه "من غير المقبول" أن تكون شحنة من نترات الأمونيوم تقدّر بنحو ٢٧٥٠ طناً موجودة منذ ست سنوات في مستودع من دون إجراءات وقائية، وتوعد «بإنزال أشد العقوبات» بالمسؤولين عن ذلك.
وكلّف "عون"، القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بالعمل على معالجة تداعيات الانفجار الكبير الذي وقع بالميناء البحري للعاصمة بيروت، وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة من العاصمة والضواحي لضبط الأمن.
وطالب الرئيس اللبناني بتقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين جراء الانفجار، على نفقة وزارة الصحة، وتوفير الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات بسبب الانفجار.
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