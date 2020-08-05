مصرع مصري واختفاء آخر خلال انفجار بيروت

نعت الصفحة الرسمية لسفارة جمهورية مصر العربية في لبنان، على فيس بوك، المواطن المصري إبراهيم عبدالمحسن القفاص، الذي تبلغت السفارة للتو بوفاته جراء الانفجار الذي وقع عصر الثلاثاء في بيروت.

وكتبت الصفحة الرسمية عبر حساباتها المختلفة "تنعى سفارة جمهورية مصر العربية في لبنان المواطن المصري ابراهيم عبد المحسن القفاص الذي تبلغت السفارة للتو بوفاته جراء الانفجار الذي وقع اليوم في بيروت، وتعرب السفارة عن خالص تعازيها لأسرته وذويه، وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل الجثمان الى أرض الوطن".

وتهيب السفارة، بأي شخص تتوافر لديه معلومات عن المواطن المذكور، التواصل معها على الخط الساخن 0096176654634 وكذلك الرقم 009611825566 (الرقم الداخلي 102 و 104).