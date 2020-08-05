"الصوت مرعب".. انفجار أسطوانة بوتاجاز بحي الطالبية في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

سمع سكان شارع العروبة التابع لحي الطالبية، غرب محافظة الجيزة، فجر الأربعاء، دوي انفجار هز المنطقة، تبين أنه نتج عن انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل حجة سكنية.

غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية تلقت إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بوحدة سكنية في عقار بشارع العروبة.

وجرى الدفع بـ٣ سيارات إطفاء تنسيقا مع مرفق الإسعاف، في الوقت الذي فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا بمحيط العقار محل البلاغ.

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وأخمدت قوات الدفاع المدني ألسنة النيران الناجمة عن انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقة بالطابق الثاني، ومنعت خطر امتداده للوحدات المجاورة، دون خسائر في الأرواح.

علق شهود عيان على الواقعة بـ "الصوت كان مرعب"، مشيدين بشهامة شباب المنطقة الذين أنقذوا فتاة قفزت من شرفة الشقة دون ضرر.

حرر المحضر اللازم، وانتدب اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، المعمل الجنائي للمعاينة.