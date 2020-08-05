الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق أرض زراعية بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح:
دفعت قوات الحماية المدنية في محافظة المنوفية بـ 4 سيارات إطفاء، للسيطرة على حريق، نشب في عدد من الأراضي الزراعية أمام قرية طملاي التابعة لمركز منوف.
كان اللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية تلقى إخطارًا من مأمور مركز منوف يفيد بنشوب حريق هائل في عدد من الأراض الزراعية الذي يمر من فوقها كبلات الضغط العالي بقرية طملاي التابعة لمركز منوف.
وأكد شهود عيان أن الحريق كبير جدًا ونشب في الأراضي الزراعية والعشش بتلك الأراضي، موضحين أن الخطورة الأكبر كانت في وجود كابلات الضغط العالي في محيط الحريق، ما يهدد حياة آلاف المواطنين بالقرية.
انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الواقعة وجرى الدفع بعدد 4 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق بعد ارتفاع ألسنة اللهب وصعوبة السيطرة عليه.
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