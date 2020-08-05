انت الان تتابع ترامب يتجنّب الإشادة برمز الحقوق المدنية الراحل جون لويس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مقابلة مع منصة "أكسيوس" الإعلامية أنه لا يعرف كيف سيتذكّر التاريخ الناشط المدافع عن الحقوق المدنية الراحل جون لويس، لكنه لفت إلى أنه "اختار عدم حضور حفل تنصيبي".

وتوفي لويس، الذي تولى مقعدا في الكونغرس عن الحزب الديمقراطي لزمن طويل، في 17 تموز/يوليو إذ تم تكريمه وتوالت الإشادات به من كبار الشخصيات من الحزبين على خلفية معركته الطويلة لتحقيق المساواة.

وعندما سأل الإعلامي جوناثان سوان من "أكسيوس" ترامب في مقابلة أذيعت الاثنين "كيف سيتذكر التاريخ جون لويس برأيك؟، رد الرئيس بالقول "لا أعرف، حقا لا أعرف. لا أعرف جون لويس، اختار عدم حضور حفل تنصيبي".

وانخرط لويس في سجال مع ترامب في عدة مناسبات وقاطع حفل تنصيبه. وأشار لويس حينها إلى التدخل الروسي في انتخابات 2016 الرئاسية مشككا بشرعية ترامب ومحذّرا من أن الديموقراطية في الولايات المتحدة مهددة.

وأعاد سوان صياغة سؤاله في المقابلة التي تم تسجيلها الأسبوع الماضي قائلا للرئيس "هل تجده مثيرا للإعجاب؟".

رد ترامب بالقول "لا يمكنني قول ذلك أو عكسه. أجد الكثير من الناس مثيرين للإعجاب وأجد كثيرين غير مثيرين للإعجاب".

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وأضاف "لم يحضر حفل تنصيبي ولم يحضر خطاباتي عن حال الاتحاد -- لا بأس فذلك من حقه".

وتأتي تصريحاته بعدما أثارت وفاة الأميركي من أصول إفريقية جورج فلويد احتجاجات في أنحاء البلاد ونقاشا بشأن العنصرية، وهي مسألة اكتسبت زخما إضافيا قبيل انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر الرئاسية المقبلة.

وقال ترامب في المقابلة "لم يقم أحد بما قمت أنا به من أجل الأميركيين السود".

وسأل سوان مرة أخرى "بعيدا عن علاقتك به، هل ترى أن قصته وما قام به من أجل هذا البلد مثيرين للإعجاب؟"

رد الرئيس "كان شخصا كرّس الكثير من الطاقة والعاطفة من أجل الحقوق المدنية، لكن هناك كثيرون كذلك" قاموا بالأمر ذاته.