السودان: اقتراح "مياه النيل الأزرق الإثيوبي" يثير المخاوف..ولن نقبل بتهديد حياة الملايين

أكد وزير الري السوداني ياسر عباس، الثلاثاء، إن إثيوبيا خرقت اتفاق المبادئ الموقع بينها وكل من مصر والسودان في 2015.

وكشف الوزير عن رسالة تلقاها من نظيره الإثيوبي اليوم، تثير مخاوف جدية فيما يتعلق بمسيرة مفاوضات سد النهضة الحالية، والتقدم الذي تحقق والتفاهمات التي تم التوصل إليها، بما في ذلك تلك التي شملها التقرير الأخير لمكتب مجلس رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بتاريخ 21 يوليو 2020.

وجاء في الخطاب الإثيوبي اقتراح أن يكون الاتفاق على الملء الأول فقط لسد النهضة، بينما يربط اتفاق تشغيل السد على المدى البعيد بالتوصل لمعاهدة شاملة بشأن مياه النيل الأزرق.

من جانبه الوزير السوداني في خطاب وجهه إلى وزيرة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في جنوب إفريقيا، أن ما جاء في الخطاب الإثيوبي يمثل تغييرا في الموقف الإثيوبي يهدد استمرارية مسيرة المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي.

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كما أوضح ان ذلك يعد خروجا على إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان في 23 مارس 2015.

وشدد وزير الري والموارد المائية السوداني أن السودان لن يقبل برهن حياة 20 مليونا من مواطنيه يعيشون على ضفاف النيل الأزرق بالتوصل لمعاهدة بشأن مياه النيل الأزرق.

ورهن وزير الري و الموارد المائية استمرار مشاركة السودان في المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي بعدم الربط ما بين التوصل لاتفاق بشأن الملء والتشغيل من جهة، والتوصل لمعاهدة حول مياه النيل الأزرق من جهة أخرى.

جديرا بالذكر ان إعلان المبادئ الموقع بين البلدان الثلاثة يتضمن 10 بنود تشمل أمان السد والتعاون في الملء الأولي والاستخدام المنصف والمناسب للمياه، وعدم الإصرار لأي طرف، إضافة إلى الالتزام بالقانون الدولي والثقة المتبادلة.