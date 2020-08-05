انتشرت العديد من مقاطع الفيديو المؤلمة في ظل تلك اللحظات المخيفة حيث فوجئ سكان لبنان بانفجار صدر عن حريق بمستودع للمفرقعات، مما سبب هلعا شديدا.
ومن بين تلك المشاهد المؤثرة، مقطع فيديو، لخادمة، وقفت تنظف إحدى الشرفات المغلقة بزجاج وستائر حجبت الضوء الخارجي، في وجود طفلة تركض وتلعب في بهجة.
وفجأة، تعرض زجاج الشرفة للانفجار , لتقوم الخادمة وبكل تلقائية بالركض نحو الطفلة لتنقذها، حيث حملتها وقفزت داخل الغرفة.
في مشهد تعاطف معه العالم، حيث غلبت الإنسانية في قلب المرأة، تفكيرها في النجاة بروحها فقط، وهرعت لإنقاذ الفتاة.
كانت هذه تفاصيل خبر خادمة تنقذ طفلة من الموت بأعجوبة في انفجار بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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