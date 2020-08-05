شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مصادر لتمويل موازنة صندوق الصحة النفسية لرعاية المرضى النفسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد قانون رعاية المريض النفسي، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، موارد صندوق الصحة النفسية الذي يتم تشكيله بموجب هذا القانون، وذلك كالتالي:

تتكون موارد الصندوق من:

1.ما قد يخصص للصندوق من الموازنة العامة للدولة بالمقطع التمويلي للصناديق والحسابات الخاصة بحساب الخزانة الموحد.

2.رسوم قيد منشآت الصحة النفسية في سجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية وذلك بحد أقصى (30 ألف جنيه) لكل منشأة تسدد نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.

3.يصدر بتحديد الرسم قرار من الوزير المختص بالصحة حسب عدد أسرة المنشأة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

4.حصيلة دمغات الصحة النفسية المستحقة على استخراج الشهادات والتقارير الطبية التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة وذلك بواقع (30 جنيهًا) عن الشهادة أو التقرير.

5.ما يؤدى عن الدخول للعلاج بمنشآت الصحة النفسية والتي تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة بواقع مائة وخمسين جنيه تسددها المنشأة نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني عن كل حالة دخول للعلاج بها.

6.الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق، ويتم الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الآتية:

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ـ 40% لإجراءات التقييم المستقل.

ـ 30% للتدريب.

ـ 10% لعمل حملات توعية عن الصحة النفسية بالمجتمع.

ـ 10% لدعم لجان حقوق المرضى.

ـ 5% لبدلات حضور أعضاء مجالس الصحة النفسية.

ـ 5% حوافز للعاملين بالصحة النفسية.