ترامب: جنرالاتنا يعتقدون أن انفجار بيروت "هجوم بقنبلة من نوع ما"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فجر اليوم الأربعاء، إن جنرالات الجيش ببلاده أخبروه أنهم يعتقدون أن الانفجار الهائل الذي هز مرفأ بيروت الثلاثاء، ربما كان هجوما بقنبلة، مؤكدا استعداد الولايات المتحدة لتقديم المساعدة، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضاف ترامب في مؤتمره الصحافي اليومي: "لقد قابلت بعض من جنرالاتنا العظماء (...) ويبدو أنهم يعتقدون أن ما حدث في بيروت كان هجوما. كانت قنبلة من نوع ما".

وأعرب الرئيس الأميركي عن أسفه لما وقع في لبنان، وأكد استعداد الولايات المتحدة لتقديم المساعدة لهذا البلد العربي.

وتابع: "انفجار بيروت يبدو وكأنه اعتداء رهيب".

وقدم وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بدوره، تعازيه "إلى كل أولئك الذين تضرروا بفعل الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت".

وقال بومبيو في بيان: "نتابع الوضع عن كثب ونقف مستعدين لمساعدة الشعب اللبناني كي يتعافى من هذه المأساة".

وأضاف: "فريقنا في بيروت رفع لي تقارير حول الدمار الشامل الذي أصاب مدينة وشعبا أعتز بهما؛ مما يشكل تحديا إضافيا في وقت يقع فيه لبنان في أزمة عميقة".

وختم بومبيو بيانه بأن الولايات المتحدة تتطلع إلى نتائج تحقيق الحكومة اللبنانية في الانفجار.

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وفي وقت سابق الثلاثاء، وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت؛ ما تسبب بسقوط 63 قتيلا وأكثر من 3 آلاف جريح، بجانب أضرار مادية هائلة في أحياء عديدة بالعاصمة وضواحيها، وفق وزير الصحة، حمد حسن.

وبعد تفقده موقع الانفجار، قال المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، في تصريح صحافي، إن ما انفجرت في أحد مستودعات المرفأ هي "مواد شديدة الانفجار، ولا أستطيع استباق التحقيقات".

وأعلن رئيس الحكومة، حسان دياب، الأربعاء، يوم حداد وطني، ووعد بأن يدفع المسؤولون عن هذه الكارثة الثمن، وناشد "الدول الشقيقة والصديقة" مساعدة "لبنان المنكوب"، فيما أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات انفجار ضخم وقع في العاصمة.

وعقب اجتماع له، برئاسة رئيس البلاد، ميشال عون، قال مجلس الدفاع الأعلى إنه أوصى بتكليف لجنة تحقيق بأسباب الانفجار، "على أن ترفع نتيجة التحقيقات إلى المراجع القضائية المختصة، في مهلة أقصاها 5 أيام من تاريخه، وأن تُتخذ أقصى درجات العقوبات بحق المسؤولين".

ويأتي الانفجار في وقت تترقب فيه الأوساط اللبنانية والعربية والدولية صدور حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الجمعة.

وهذه المحكمة مختصة بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، في تفجير ضخم استهدف موكبه، وسط بيروت، في 14 شباط/ فبراير 2005.

ويزيد انفجار الثلاثاء من أوجاع بلد يعاني، منذ أشهر، من أزمة اقتصادية قاسية واستقطاب سياسي حاد، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.