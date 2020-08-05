شكرا لقرائتكم خبر عن وزير عدل لبنان السابق: هناك «دويلة» تخضع لإيران فوق الدولة اللبنانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قالوزير العدل اللبناني السابق، أشرف ريفي، إنهناك “دويلة” فيلبنانتخضع لإيرانهي فوق الدولة اللبنانية، مطالباً الحكومة اللبنانية بعد الكارثة التي حدثت فيبيروتبعدم إخفاء الحقائق.

وأكد “ريفي” في مداخلة هاتفية مع “قناة الإخبارية” أن ميليشيا حزب الله الإرهابية تملك عدداً كبيراً من أماكن تخزين الصواريخ بأنواعها والمواد المتفجرة في مناطق مدنية، مشيراً إلى تقارير سابقة تفيد بأن هناك 28 موقعاً تابعاً لميليشيا حزب الله الإرهابية يستخدم بهدف تخزين أسلحة ومواد متفجرة بين المناطق الآهلة بالسكان.

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وأوضح وزير العدل اللبناني السابق أنه لم يعد مقبولاً في لبنان أن يتم التستر على إجرام ميليشيا حزب الله وتجاوزه للقانون ولسلامة اللبنانيين، لافتاً إلى وجود طبقة سياسية ثبت عدم أهليتها أفرزت مسئولين في الحكومة اللبنانية ليسوا أهلاً لتحمل المسئولية وتدير لبنان وكأنه محافظة إيرانية.