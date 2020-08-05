شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة أمريكا في لبنان تحذر من انبعاث «غازات سامة» بعد انفجار مرفأ بيروت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

حذرت السفارة الأمريكية في بيروت رعاياها بسبب ورود تقارير عن انبعاث غازات سامة بعد انفجار مرفأ بيروت، كما طالبت السفارة رعاياها بارتداء الأقنعة الواقية.

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في سياق متصل، سقط أكثر من 78 قتيلاً وحوالي 4000 جريح، بينهم حالات خطرة، في انفجار ضخم هز مرفأ بيروت عصر أمس الثلاثاء.

وسُمع دوي انفجار، عصر أمس، في العاصمة اللبنانية، وشوهدت سحب الدخان تتصاعد في سماء العاصمة بكثافة عقب الانفجار. ووصل الدوي إلى قبرص.

وأعطى الرئيس عون توجيهات إلى كل القوى المسلحة بالعمل على معالجة تداعيات الانفجار الكبير، وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة من العاصمة والضواحي لضبط الأمن، وكذلك تقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين على نفقة وزارة الصحة، وتأمين الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات.