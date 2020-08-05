شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في لبنان تطالب السعوديين بالبقاء في مقار سكنهم والان نبدء بالتفاصيل
أهابت سفارة المملكة لدى الجمهورية اللبنانية بجميع المواطنين السعوديين المتواجدين في لبنان بضرورة أخذ الحيطة والحذر والبقاء في مقار سكنهم جرّاء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت أمس، حرصًا على أمنهم وسلامتهم.
ودعت السفارة المواطنين السعوديين في لبنان إلى متابعة ما يصدر من إرشادات وتعليمات من قبل السلطات اللبنانية والالتزام بها، والتواصل مع قسم شؤون السعوديين في السفارة عند طلب المساعدة.
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