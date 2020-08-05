شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع الأعلى» اللبناني يعلن بيروت مدينة منكوبة والان نبدء بالتفاصيل
قرر المجلس الأعلى للدفاع إعلان بيروت مدينة منكوبة وإعلان حال الطوارئ فيها لمدة اسبوعين ابتداء من اليوم وكلف لجنة تحقيق بالأسباب التي أدت الى وقوع كارثة الانفجار في مرفأ بيروت ورفع نتيجة عملها الى المراجع القضائية المختصة في مهلة اقصاها 5 أيام من تاريخه على أن تتخذ أقصى درجات العقوبات بحق المسؤولين.
وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية قرر المجلس في جلسته الاستثنائية التي عقدها مساء أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون تأمين المساعدات اللازمة للقطاع الاستشفائي، وتكليف الهيئة العليا للاغاثة إجراء مسح للأضرار وتأمين إيواء للعائلات التي تضررت منازلها.
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