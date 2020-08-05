شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: 72 قتيلا و4 آلاف جريح في انفجار بيروت والان نبدء بالتفاصيل
ارتفع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت مساء أمس الثلاثاء، إلى 72 قتيلا و 4000 جريح بينهم أفراد من قوات حفظ السلام الدولية.
وأعلن وزير الصحة العامة حمد حسن في تصريح له، أن "عدد الشهداء في الانفجار الذي هز بيروت وصل إلى 73 شهيدا، مضيفا أن الجرحى باتوا 4 آلاف".
ولا يزال عشرات الأشخاص في عداد المفقودين جراء الانفجار
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