شكرا لقرائتكم خبر عن «العفو الدولية» تتهم الشرطة الأمريكية بارتكاب انتهاكات واسعة والان نبدء بالتفاصيل

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير إن الشرطة الأمريكية ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق ضد حقوق الإنسان خلال المهام التي قامت بها للتصدي للمتظاهرين ضد العنصرية خلال الأشهر الماضية.

وجاء في تقرير المنظمة الذي تم نشره، أمس الثلاثاء، أن قوات الأمن الأمريكية استخدمت العنف الجسدي بصورة متكررة، وكذلك مواد كيميائية مثل الغاز المسيل للدموع، وأيضًا رذاذ الفلفل الحار من أجل تفريق احتجاجات سلمية.

وأضاف التقرير إن الأحداث الأخيرة أثارت مخاوف فيما يتعلق «بالحق في الحياة وأمن الأشخاص والحماية المتكافئة أمام القانون»، وكذلك حرية التعبير عن الرأي والتجمّع السلمي.

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يُذكر أن مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد خلال عملية للشرطة في مدينة مينيابوليس أواخر مايو الماضي أثار هذه الاحتجاجات.

وجاء في التقرير أيضًا أن المنظمة سجّلت «عنفًا مفرطًا، في الغالب، وغير متناسب» ضد أشخاص في 40 ولاية أمريكية وفي العاصمة واشنطن، لافتًا إلى أن الضحايا لم يكونوا متظاهرين فحسب، ولكن من قوات الإنقاذ وصحفيين.

ودعت المنظمة إلى اتخاذ إجراء أكثر صرامة ضد أي فرد شرطة يرتكب أعمال عنف، وكذلك ضد أي موظفين رفيعي المستوى. وأكدت أنه يجب مساءلة الجميع في إطار إجراءات عقابية وتأديبية.