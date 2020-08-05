شكرا لقرائتكم خبر عن القبائل الليبية تحذر حكومة الوفاق من تقسيم البلاد والان نبدء بالتفاصيل

حمّل رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان علي بوسبيحة، حكومة الوفاق غير الشرعية في العاصمة طرابلس، مسؤولية مخطط تقسيم لييبا.

وقال بوسبيحة في صفحته في «فيسبوك»: المجلس الرئاسي برئاسة فايز السراج يتحمّل ما يحدث من إرهاصات للانقسام بسبب تهميشه قبائل ومدن فزان وأيضًا إصراره على استمرار الحرب بمساعدة قوى أجنبية.

فرقاطة ألمانية

فيما أعلنت البحرية الألمانية أن الفرقاطة الألمانية «هامبورغ» البالغ طولها 143 مترًا أبحرت، أمس الثلاثاء، من ميناء فيلهلمسهافن وعلى متنها نحو 250 جنديًا، متجهة إلى البحر المتوسط للمشاركة في مراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا.

ورجحت البحرية الألمانية وصول الفرقاطة إلى منطقة المهمة في منتصف الشهر الجاري.

وستعمل الفرقاطة ضمن مهمة الاتحاد الأوروبي «إيريني» التي بدأت في مطلع مايو الماضي، وتواجه هذه المهمة تحديًا من نوع خاص بسبب استمرار أزمة كورونا، حيث أشارت البحرية إلى أن من الممكن لهذه الأزمة أن تؤدي إلى ألا يغادر أفراد الطاقم سفينتهم لنحو 5 أشهر من أجل منع انتشار مرض كوفيد ـ 19 على متن السفينة.

وكان البرلمان الألماني منح الجيش تفويضًا في مايو الماضي، يمكنه من المشاركة في مهمة «إيريني» الأوروبية، على أن يستمر التفويض إلى نهاية أبريل المقبل.

حظر الأسلحة

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وبدأ الاتحاد الأوروبي العملية «إيريني» لدعم حظر الأسلحة المفروض على ليبيا في البحر المتوسط بشكل رسمي في أبريل الماضي، لتحل محل مهمة بحرية سابقة للاتحاد الأوروبي، تم إيقاف سفنها العام الماضي.

بدروه، أعرب نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق «الإثنين» عن قلق المنظمة من كارثة إنسانية محتملة في ليبيا إذا أدى التصعيد والتعبئة الحاليان حول «سرت» إلى عمليات عسكرية، مشيرًا إلى احتمالية تعرض أكثر من 125 ألف شخص في المدينة وما حولها لخطر كبير.

وقال فرحان إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» لا تزال تتصاعد في جميع أنحاء ليبيا حيث أُبلِغَ عن أكثر من 3800 حالة و83 وفاة.

صراع إقليمي

ويرى نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية د. مختار غباشي أن الأوضاع في ليبيا تحوّلت إلى صراع بين قوى إقليمية ودولية على غرار ما حدث سوريا، مؤكدًا أن أحد أهم أسباب الصراع هو الغاز الموجود في شرق المتوسط.

وأضاف غباشي إن اتفاق الصخيرات يجعل المغرب مؤهّلة للعمل كوسيط بين الطرفين المتحاربين داخل ليبيا، خاصة أن الرباط ليست داعمة لأي منهما، مشيرًا إلى أن مبادرة القاهرة تم رفضها من قبل حكومة الوفاق، كما لم تجد مبادرات طرحتها الجزائر القبول بين الأطراف الليبية، وهو المصير ذاته الذي واجهته المبادرات الأمريكية والفرنسية.

حريق مطار

ذكرت مصادر إعلامية ان حريقًا شبّ في محطة الركاب بمطار مصراته الدولي ليل الإثنين وأعلنت مصلحة المطارات إيقاف تقديم كافة الخدمات لشركات الطيران التجارية من مطار مصراته الدولي وإلى حين إشعار، وذكرت قناة العربية أن الحريق مفتعل لوقف استخدام المطار مع تفشّي جائحة كورونا وبشكل خاص من إعداد المرتزقة الذين يصلون عبر المطار. وأعلنت مصلحة المطارات إيقاف الرحلات الجوية من مطار مصراته واستئنافها من مطار معيتيقة.