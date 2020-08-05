وزير الصحة: مقتل أكثر من 25 وإصابة أكثر من 2500 في انفجار بيروت

قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن إن أكثر من 25 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 2500 في انفجار هائل وقع بمنطقة مرفأ بيروت اليوم الثلاثاء وهز العاصمة اللبنانية.

كان الوزير قد قال في البداية، خلال تصريحات تلفزيونية، إن أكثر من 30 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 3000.

وقال الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني إن عدد المصابين أكثر من 2200، وذلك وفق ما ذكرته محطات تلفزيونية محلية في وقت سابق.

وكان دوى انفجار ضخم سمع صوته في مرفأ بيروت بوضوح في كافة أنحاء العاصمة، تسبّب بوقوع عشرات الإصابات وبدمار كبير في أنحاء مختلفة من العاصمة. وأصيب السكان بالذعر فيما عم الدمار كل أنحاء العاصمة.

وقال مصدر أمني إنه وقع في مرفأ بيروت القريب من وسط العاصمة، مشيرا الى وقوع انفجارين متتاليين.وأضاف "سقط عشرات الجرحى".

وأظهرت فيديوهات متداولة عشرات الجرحى والجثث الممدة على الأرض في موقع الانفجار.

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وأقفلت القوى الأمنية كل الطرق المؤدية الى المرفأ، ومنعت الصحافيين من الاقتراب، كما ولم يسمح إلا لسيارات الإسعاف والدفاع المدني بالمرور.

دوي الانفجار سُمع في كافة أنحاء العاصمة، وصولاً الى مناطق بعيدة عنها، كما افاد أشخاص في جزيرة قبرص المواجهة للبنان (240 كلم) عن سماع صوت الانفجار.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزير الصحة اللبناني أن سبب الانفجار حريق في مستودع للمفرقعات، لكن مدير عام الأمن اللبناني نفى ذلك.