أفاد مصدر حكومي كردي اليوم الثلاثاء بقيام الطائرات التركية بقصف مناطق شمالي مدينة السليمانية 350/ كم شمال شرقي بغداد.

وقال قائمقام قضاء ماوت، كامران حسن، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) أن "الطائرات التركية قامت بشن غارتين منفصلتين على محيط قرى كلالة وكويركاني وزازولان ضمن قضاء ماوت 60/ كم شمال السليمانية/ والقريبة من الحدود الإيرانية بذريعة وجود مقرات ومواقع لمسلحي حزب العمال الكردستاني التركي في المنطقة".

وأضاف أن "الغارات لم تسفر عن وقوع خسائر بشرية بين أهالي المنطقة ولكنها أدت إلى حرق الأراضي الزراعية وتصاعد اعمدة الدخان في براري المنطقة".

ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني شمالي العراق منذ تموز/يوليو عام 2015 عندما استأنفت المنظمة هجماتها ضد عناصر الأمن والجيش.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الطائرات التركية تعاود قصف مناطق في إقليم كردستان العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.