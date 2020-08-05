ترامب يصف انفجار بيروت بـ"الهجوم" وتحذيرات من غازات سامة

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت بأنه "هجوم"، مشيرا إلى أن مسؤولين عسكريون يعتقدون أن الانفجار ناجم عن هجوم بقنبلة من نوع ما، وسط تحذيرات من انبعاث غازات سامة.



وقال ترامب في لقاء مع الصحفيين بالبيت الأبيض، الأربعاء،:" الولايات المتحدة جاهزة لمساعدة لبنان. وسنكون هناك للمساعدة.. يبدو أنه هجوم رهيب".

وعبر عن مواساته للبنان بعد سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى في الانفجار.

وعرض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تقديم مساعدة أمريكية للبنان، واصفاً الانفجارين اللذين وقعا في مرفأ بيروت الثلاثاء، وأسفرا عن 73 قتيلا و3700 جريح على الأقل بأنهما "مأساة مروعة".

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وكتب بومبيو على "تويتر" "نحن نراقب الوضع ومستعدون لتقديم مساعدتنا لشعب لبنان للتعافي من هذه المأساة المروعة".

وقال إن الولايات المتحدة تنتظر النتائج التي ستتوصل إليها السلطات اللبنانية حول سبب الانفجارين.

وأضاف بومبيو "أبلغني فريقنا في بيروت بالأضرار الجسيمة التي لحقت بمدينة وشعب أعتزّ بهما، وهو تحدّ إضافي في وقت من الأزمات العميقة بالفعل".

وفي وقت سابق، دعت السفارة الأمريكية في بيروت رعاياها إلى الحفاظ على سلامتهم، وقالت "هناك تقارير عن انبعاث غازات سامة خلال الانفجار، لذا يجب على جميع الموجودين في المنطقة أن يبقوا في الداخل وأن يرتدوا أقنعة إذا توافرت".

وكان انفجار هائل، وقع في مستودع بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسُمع دويه في بيروت، أدى إلى سقوط عشارت القتلى وآلاف الجرحى وتدمير الكثير من المباني.