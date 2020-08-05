محلل لبناني يكشف تفاصيل انفجار مرفأ بيروت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف المحلل السياسي اللبناني الدكتور مكرم رباح لـ"الخليج 365" عن تفاصيل انفجار مرفأ بيروت ومن يتحمل مسؤوليته. وأوضح رباح أن مليشيا حزب الله اللبناني كانت تستخدم مرفأ بيروت في عمليات التهريب. لبنان يعلن الطوارئ أسبوعين ويكلف الجيش بمسؤولية الأمن وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، قد أعلن الأربعاء، إثر اجتماع طارئ عقده برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، بيروت "مدينة منكوبة"، وإعلان حالة الطوارئ لمدة أسبوعين، وتولي الجيش مسؤولية الأمن، إثر التفجير الضخم الذي وقع فيها.

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