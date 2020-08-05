السفارة السعودية ببيروت تدعو رعايا المملكة لأخذ الحيطة والحذر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020

دعت السفارة السعودية في بيروت رعايا المملكة في لبنان إلى أخذ الحيطة والحذر على خلفية الانفجار في مرفأ العاصمة اللبنانية.



وجاء في بيان عن السفارة السعودية في بيروت أنها "تهيب بجميع المواطنين السعوديين المتواجدين في لبنان بضرورة أخذ الحيطة والحذر والبقاء في مقار سكنهم جراء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت اليوم، حرصا على أمنهم وسلامتهم".

وأضاف البيان: "كما تدعو السفارة المواطنين السعوديين في لبنان إلى متابعة ما يصدر من إرشادات وتعليمات من قبل السلطات اللبنانية والالتزام بها، والتواصل مع قسم شؤون السعوديين في السفارة عند طلب المساعدة". يذكر أن انفجارا ضخما هز مرفأ بيروت يوم الثلاثاء، وأسفر عن مقتل عشرات الأشخاص وإصابة آلاف آخرين بجروح.