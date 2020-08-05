مسئول أمنى: 2700 طن من الأمونيوم انفجرت فى مرفأ لبنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020

أوضح المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، أن 2700 طن من مادة الامونيوم هي التي انفجرت في مرفأ بيروت، وكانت في طريقها إلى افريقيا.



وأكد اللواء إبراهيم في وقت سابق، انه “لا يمكننا استباق التحقيقات في ما خص انفجار بيروت اليوم الثلاثاء”.

وقال من موقع الانفجار، “نحن لا نقول ان انفجاراً ناجماً عن اشتعال مفرقعات وهذا كلام مثير للسخريّة بل هي مواد شديدة الانفجار”.​