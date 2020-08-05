شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس وزراء أستراليا يعلن مقتل مواطن بانفجار بيروت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020 أعلن رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون مقتل أسترالي بانفجار مرفأ بيروت، مشيرا إلى أن مبنى السفارة الأسترالية تضرر "بشكل كبير".

وهز انفجار مرفأ بيروت عمّ صداه أنحاء المدينة حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها. وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارىء بعد الانفجار الذي سقط فيه عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

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