مجلس الدفاع اللبناني يعلن بيروت مدينة منكوبة ويوصي بإعلان حالة الطوارئ

أعلن مجلس الدفاع الأعلي اللبناني، أن بيروت مدينة منكوبة جراء الانفجار الذي تعرضت له،وسقط فيه عشرات القتلى وآلاف الجرحى..

وأكد مجلس الدفاع اللبناني في بيان رسمي، أن الرئيس اللبناني قدم التعازي لأهالي الشهداء ,موضحا أن ما تعرضت له لبنان هو كارثة كبرى، كما أوصى بتفعيل حالة الطوارئ بالبلاد, وأعلن المجلس الأعلى للدفاع الحداد لثلاثة أيام.

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من جابنه شدد الرئيس اللبناني خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمحافظة على الممتلكات العامة، هذا بالإضافة إلى سرعة التحقيق فيما حدث وتحديد المسؤليات.

وفي نفس السياق قال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب: "لن أرتاح حتى نجد المسؤول عما حصل لمحاسبته وإنزال أشد العقوبات به، لأنه من غير المقبول أن تكون شحنة من "نيترات الأمونيوم" تقدّر بـ2750 طنا موجودة منذ 6 سنوات في مستودع من دون اتخاذ إجراءات وقائية معرضة سلامة المواطنين للخطر".