أب يحتضن ابنه داخل لحمايته لحظة وقوع إنفجار مرفأ بيروت

تداول مستخدمو نشطاء التواصل الاجتماعي، فيديو لأحد المواطنين اللبنانيين، وهو يبحث عن ملاذ آمن يخبئ ابنه فيه، ليتفادى أضرار الانفجار الذي ضرب لبنان.

وظهر خلال الفيديو الرجل في منزله يجري محتضنًا نجله ويحاول أن يخبئه، خوفًا من أن يصيبه مكروه جراء الانفجار الذي ضرب البلاد، في مشهد هز قلوب الجميع.

من جانبه محافظ بيروت، إن الأجهزة الأمنية فقدت فريق إطفاء ولا ندري أين عناصره الآن في انفجار بيروت، موضحًا أن ما حدث أشبه بتفجير هيروشيما ونجازاكي، وذرف الدموع أثناء حديثه مع المراسلة.

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بينما أكد مراسل الميادين في فلسطين، إن ما ينقله بعض المواقع اللبنانية الحزبية نقلًا عن الإعلام الإسرائيلي هو محض اختلاق.

جدير بالذكر شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم الثلاثاء، انفجارًا ضخمًا، هز العاصمة وأسفر عن سقوط عدد من الجرحى، حسبما أكدت وزيرة الإعلام اللبنانية في تصريحات لـ”إكسترا نيوز”.