تداول مستخدمو نشطاء التواصل الاجتماعي، فيديو لأحد المواطنين اللبنانيين، وهو يبحث عن ملاذ آمن يخبئ ابنه فيه، ليتفادى أضرار الانفجار الذي ضرب لبنان.
وظهر خلال الفيديو الرجل في منزله يجري محتضنًا نجله ويحاول أن يخبئه، خوفًا من أن يصيبه مكروه جراء الانفجار الذي ضرب البلاد، في مشهد هز قلوب الجميع.
من جانبه محافظ بيروت، إن الأجهزة الأمنية فقدت فريق إطفاء ولا ندري أين عناصره الآن في انفجار بيروت، موضحًا أن ما حدث أشبه بتفجير هيروشيما ونجازاكي، وذرف الدموع أثناء حديثه مع المراسلة.
بينما أكد مراسل الميادين في فلسطين، إن ما ينقله بعض المواقع اللبنانية الحزبية نقلًا عن الإعلام الإسرائيلي هو محض اختلاق.
جدير بالذكر شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم الثلاثاء، انفجارًا ضخمًا، هز العاصمة وأسفر عن سقوط عدد من الجرحى، حسبما أكدت وزيرة الإعلام اللبنانية في تصريحات لـ”إكسترا نيوز”.
كانت هذه تفاصيل خبر أب يحتضن ابنه داخل لحمايته لحظة وقوع إنفجار مرفأ بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.