أكدت منال عبد الصمد وزيرة الإعلام اللبنانية، إن لبنان لم يشهد مثل انفجار بيروت من قبل.
وأضافت "عبد الصمد" خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" انه لا يوجد حصر معين للأعداد المتوفين والضحايا، موضحة أن أعداد الجرحى تناهز الألف.
وأشارت وزيرة الإعلام، من جانبها إلى وقوع عشرات الضحايا بجانب عشرات المفقودين.
وأكدت أنه لا يمكن الجزم بسبب الحادث، مشيرة إلى أن السبب المباشر هو وجود متفجرات في أحد المخازن.
ووجهت الشكر لجميع الدول الصديقة التي عرضت على لبنان المساعدة وعبرت عن دعمها لبيروت في محنتها.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الإعلام اللبنانية: أكثر من 1000 جريح جراء انفجار بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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