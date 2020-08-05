أكد الكاتب والمحلل السياسي شادي نشابه، إن هناك عدة سيناريوهات في الشارع اللبناني لأسباب الانفجار داخل مرفأ بيروت.
وأضاف "نشابه" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز" ان البعض يعتقد أن الانفجار بسبب ذخائر لحزب الله داخل المرفأ، والسيناريو الثاني حول خطأ تقني في المواد الكيمائية، أما السيناريو الأخير فهو عدوان خارجي.
وأشار أن هناك حالة من الذعر والرعب بين المواطنين لأن ما حدث صدمة كبيرة ونشاهد الدمار في مناطق مختلفة ببيروت وعدد الجرحى أكثر ما كنا نسمعه في الحروب الأهلية اللبنانية.
كانت هذه تفاصيل خبر سياسي عن انفجار بيروت: أعداد الجرحى تخطت ما كنا نسمعه في الحروب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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