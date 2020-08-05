’’نترات الامونيوم‘‘ كشفت اللغز.. اتهامات لحزب الله بالتسبب في انفجار بيروت.. وتداول مقطع قديم لحسن نصرالله يتوقع تفاصيل الانفجار

كتب: ضياء السقا

أثار الانفجار الضخم الذي هزالعاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى، جدلا كبيرا، بسبب غموض الحادث، وعدم الوقوف على أسبابه حتى الآن.

وتشير أصابع الاتهام إلى حزب الله اللبناني، حيث رجح البعض أن تكون الحاوية التي انفجرت في مرفأ بيروت، تابعة له، وكان بها مواد شديدة الانفجار عبارة عن نترات الامونيوم، التي تستخدم في تصنيع قنابل محلية الصنع.

ونشر أحد النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، أخبار قديمة توضح تورط عناصر من حزب الله في إخفاء كميات كبيرة من "نترات الامونيوم"، في قبرص ولندن.

وسبق وأن أصدرت السلطات القبرصية، حكما بالسجن على شاب لبناني بعد اعترافه بتهم الارهاب المرتبطة بالعثور في منزله في قبرص على ٨ اطنان من نيترات الامونيوم تستعمل لصنع متفجرات في حال تم خلطه بمواد اخرى.

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وقالت النيابة القبرصية، إن هذه طريقة يستخدمها #حزب_الله اللبناني.

كما ذكرت صحيفة التليجراف البريطانية، في وقت سابق، أن عناصر من تنظيم حزب الله اللبناني أخفوا آلاف العبوات التي تحتوي مادة نترات الأمونيوم التي تدخل في إعداد القنابل محلية الصنع.

وبعد انفجار مرفأ بيروت، عاد اللبنانيون بالذاكرة إلى خطاب للأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله، كان يهدد فيه الإسرائيليين بانفجار مشابه تمامًا لما حصل في العاصمة اللبنانية، فهل حصل السيناريو نفسه إنما معكوسًا؟