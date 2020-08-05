شكرا لقرائتكم خبر عن 8 اختصاصات للجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد القانون رقم 179 لسنة 2018 الخاص بالهيئة الوطنية للصحافة، أهداف واختصاصات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات بالمؤسسات الصحفية القومية، حيث نصت المادة 38 من القانون على أن تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية بما يأتي:

1. اعتماد مشروع الموازنة وحساباتها الختامية.

2.تعيين مراقب الحسابات، واعتماده، وتقدير أتعابه.

3.إقرار السياسة العامة، وخطة المؤسسة الاقتصادية التي يعرضها رئيس مجلس الإدارة، وإقرار التقارير ربع السنوية المقدمة من مجلس إدارة المؤسسة، والموافقة على المشروعات الجديدة، أو تصفية ما تراه من مشروعات قائمة.

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4.اعتماد لوائح شئون العاملين واللوائح المالية والإدارية التى يضعها مجلس الإدارة.

5.مناقشة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، ومتابعة تنفيذ ملاحظاته.

6.إصدار توصية مسببة بإنهاء عمل رئيس مجلس الإدارة أو كل أو بعض أعضاء المجلس، حال إخلالهم بواجباتهم، وذلك بموافقة ثلثي أعضائها، وترفع التوصية إلى الهيئة لمناقشتها، وإصدار قرارها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلامها.

7.للجمعية العمومية، بموافقة ثلثي أعضائها، أن تطلب من الهيئة الوطنية للصحافة تشكيل لجنة لتقصى الحقائق، تمثل فيها الجمعية بنسبة الثلث، تتولى دراسة أى موضوع يتعلق بمصالح المؤسسة، أو بطريقة إدارتها، وترفع اللجنة تقريرها متضمنًا توصياتها إلى الهيئة، لاتخاذ القرارات المناسبة.

8.النظر فيما يعرضه عليها رئيس مجلس الإدارة من أمور.