السياحة: 15 ألف سائح زاروا مصر منذ مرور شهر على استئناف الحركة الخارجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن الحركة السياحية الوافدة للبلاد تتزايد يومًا تلو الآخر -بفضل الله أولاً- ثم الجهود المصرية التي اتخذتها الحكومة لعودة حركة السياحة الخارجية للبلاد.

وأوضح هزاع، لمصراوي، أن عدد الرحلات الجوية التي وصلت مصر منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة للبلاد مطلع شهر يوليو الماضي تخطت عدد الـ60 رحلة طيران.

وأشار إلى أن أعداد السياح الذين دخلوا مصر على متن هذه الرحلات يقدر بـ 15 ألف سائح منذ مطلع شهر يوليو الماضي، من جنسيات دول سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا، وقد خضعوا للإجراءات الوقائية والاحترازية بشكل دقيق، مشيرًا إلى سماح دولة النمسا لمواطنيها بزيارة مصر أيضًا.

وأضاف هزاع أن وصول هذا العدد من السياح يدل على ثقتهم الكاملة في المقصد المصري، في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية، والتي نالت إعجاب واطمئنان الدول المصدرة للسياحة.

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وأكد عضو اتحاد الغرف السياحية أن مصر بذلت جهودًا كبيرة لاسترداد الثقة في القطاع السياحي المصري، وعودته إلى التعافي بمجموعة من الإجراءات والضوابط الاحترازية؛ لتحسين الصورة الذهنية في الخارج.

وقال محمد فاروق، عضو غرفة شركات السياحة، ورئيس لجنة السياحة الإلكترونية بالغرفة، إن ارتفاع أعداد السياح الأجانب لمصر في مناطق شرم الشيخ والغردقة ومطروح، مرهون بزيادة أعداد الزائرين المصريين لهذه المناطق، قائلاً: "السائح الأجنبي لن يأت إلى مصر إلا إذا رأى أهلها زاروا هذه المناطق واستمتعوا بها للتأكد من خلوها من فيروس كورونا".

وأكد فاروق، لمصراوي، أن إقبال المصريين على السياحة الداخلية يعكس صورة إيجابية في الخارج ويبعث رسالة اطمئنان بأمان المحافظات السياحية من جائحة كورونا، ما يعطي ضوءًا أخضر لقدوم السياح الأجانب إلى مصر.

وشدد عضو غرفة شركات السياحة، على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والكل متجاوب معها ـ الأجانب والمصريين ـ وليس هناك واقعة مخالفة حتى الآن، مع التأكيد أيضًا أن الفنادق تتبع أيهذه الإجراءات كما وضعتها وزارة السياحة.

ومنذ بداية استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر في الأول من شهر يوليو الجاري؛ استقبلت مدينتي شرم الشيخ والغردقة نحو قرابة الـ60 رحلة طيران قادمة من مدن كييف وزاببوريزهيا ولافيف وخاركيف بدولة أوكرانيا، ومن مدينة منسك بدولة بيلاروسيا، ومن مدينة زيورخ بسويسرا، ومن مدينة بودابست بالمجر.​