واشنطن: نراقب الوضع في بيروت عن كثب وجاهزون لمساعدة الشعب اللبناني

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

أعلنت الولايات المتحدة مساء الثلاثاء جاهزيتها لمساعدة الشعب اللبناني للتعافي من آثار الانفجار الذي هز بيروت الثلاثاء مخلفا عشرات القتلى وآلاف الجرحى، وقالت إنها تراقب الوضع عن كثب.

وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان وصل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن "خالص التعازي لكافة المتضررين من الانفجار الهائل في مرفأ بيروت".

وأضافت: "نراقب الوضع عن كثب ونعرب عن جاهزيتنا لمساعدة الشعب اللبناني فيما يتعلق بهذه المأساة".

وارتفع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 72 قتيلا و 4000 جريح بينهم أفراد من قوات حفظ السلام الدولية.