البرازيل تسجل 1154 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

محمد اسماعيل - القاهرة - برازيليا - (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل تسجيل 1154 حالة وفاة و51603 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الصحة البرازيلية ليل الثلاثاء/الأربعاء أن عدد الإصابات الإجمالي بالفيروس في البرازيل ارتفع إلى مليونين و801921 حالة. وأضافت الوزارة أن حصيلة وفيات الفيروس ارتفعت كذلك إلى 95819 حالة. وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية في ترتيب الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا من حيث عدد الوفيات والإصابات خلف الولايات المتحدة.

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