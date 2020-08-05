كندا تعرب عن تضامنها مع لبنان بعد انفجار بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - كندا - (أ ش أ)
أعربت الحكومة الكندية اليوم الثلاثاء عن تضامنها مع لبنان عقب الانفجار الضخم الذي هز العاصمة بيروت، مخلفا عشرات القتلى ومئات الجرحى.
وقال رئيس الوزراء جستن ترودو، في تغريدة على تويتر: "أخبار مأساوية بشكل قاطع تأتينا من بيروت.. الكنديون متضامنون مع اللبنانيين اليوم من صميم القلب. نفكر بجميع الذين أصيبوا بجراح في هذا الانفجار المأساوي وجميع الذين يسعون للعثور على صديق أو على فرد من العائلة، كما نفكر بمن فقد إنسانا غاليا. نفكر بكم ونحن مستعدون لتقديم المساعدة بكلّ ما في وسعنا".
من جانبه، قال وزير الخارجية الكندي، فرانسوا فيليب شامبين، عبر تويتر أيضا: "أخبار مأساوية في بيروت اليوم.. أفكارنا تذهب إلى الضحايا وعائلاتهم. وكندا تراقب الوضع عن كثب.. متضامنون مع شعب لبنان في هذه الفترة الصعبة ومستعدون للمساعدة".
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