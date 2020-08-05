عاجل.. برلماني لبناني يُقدم استقالته بعد حادث انفجار بيروت

ذكر موقع "العربية نت"، في نبأ عاجل له مساء اليوم الثلاثاء، منذ قليل، أن النائب اللبناني مروان حمادة أعلن استقالته بعد انفجار بيروت.

قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن في

تصريحات بثها التلفزيون إن عدد ضحايا الانفجار الضخم الذي وقع في بيروت اليوم الثلاثاء ارتفع إلى أكثر من 73 قتيلا و2700 مصاب.

وكان الوزير قد قال في وقت سابق إن أكثر من 25 شخصا قتلوا وأصيب ما يزيد على 2500.

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وهذه الحصيلة أولية وليست نهائية في ظل استمرار عمليات البحث تحت الأنقاض في مرافق الميناء، وفي ظل وصول مزيد من الإصابات إلى المستشفيات.