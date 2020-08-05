وزارة الصحة اللبنانية: 73 قتيلاً و3700 جريح حصيلة جديدة لانفجار بيروت

أفادت شبكة سكاي نيوز الأخبارية في نبأ عاجل لها مساء اليوم الثلاثاء منذ قليل أن، وزارة الصحة اللبنانية صرحت بأن هناك 73 قتيلاً و3700 جريح حصيلة جديدة لانفجار بيروت. بيروت. وهذه الحصيلة أولية وليست نهائية في ظل استمرار عمليات البحث تحت الأنقاض في مرافق الميناء، وفي ظل وصول مزيد من الإصابات إلى المستشفيات. من الإصابات إلى المستشفيات. وكانت أرقام سابقة غير رسمية تحدثت عن سقوط 10 قتلى من جراء الانفجار. Advertisements وهز انفجار ضخم ميناء بيروت، وتبعه آخر أكثر ضخامة، مما أدى إلى أضرار هائلة في الميناء ومناطق واسعة في العاصمة اللبنانية.

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